باريس سان جيرمان يؤكد غياب دي ماريا عن مواجهة برشلونة

أزمة لباريس سان جيرمان قبل ثمن نهائي دوري الأبطال

أكد باريس سان جيرمان رسميًا غياب نجمه الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن مواجهة الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة والتي ستقام الأسبوع المقبل.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بعدما تعرض نجمه الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للإصابة قبل مواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 9 أيام فقط.

وبعدما وضع يده على فخذه الأيمن نتيجة شعوره بآلام، أضطر دي ماريا لمغادرة مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بعد 12 دقيقة فقط من اللعب.

المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي والتي شهدت فوز باريس سان جيرمان بهدفي ماورو إيكاردي وكيليان مبابي حملت معها أخبارًا غير سارة لنادي العاصمة الفرنسية.

ولكن لإنهاء التكهنات، أضفى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو الطابع الرسمي على خبر غياب النجم الدولي الأرجنتيني عن مواجهة برشلونة، حيث أعلن ذلك في مؤتمر صحفي اليوم.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين "حقيقة عدم وجود دي ماريا في مباراة برشلونة صادمة، ولكن لا تجبرنا على تجاوز فكرتنا الرئيسية التي سندخل بها المباراة الهامة بالنسبة لنا، سنجد أفضل الحلول."

مشهد الإصابة مثير للقلق بسبب توقف أنخيل دي ماريا في وسط الملعب وعدم قدرته على الخروج من الملعب إلا بدعم من الجهاز الطبي، قبل أن يتم استبداله على الفور بالبديل بابلو سارابيا

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وسيلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة على ملعب كامب نو في السادس عشر من فبراير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مباراة ستمثل الاختبار الأوروبي الأول لنادي العاصمة الفرنسية تحت قيادة بوتشيتينو.