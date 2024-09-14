"هذا الأمر من الشيطان" .. نايف هزازي يصحح موقفه أمام الجمهور بشأن رسالته لفهد المولد

حديث بين نجم السعودية ووالدته

خرج نايف هزازي، لاعب الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، لتفسير موقفه من الصورة التي نشرها لزميله السابق في الاتحاد ولاعب الشباب الحالي فهد المولد، وتسببت في جدل كبير.

ونشر نايف هزازي صورة للمولد عبر حسابه بتطبيق "سناب شات"، وعلق عليها "رغم عتبي عليه كثيرًا وعتب أخ، لكن أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ولا يرينا مكروهًا فيك ولا بمسلم".

وتسببت هذه الكلمات في حالة غضب لدى الجماهير التي هاجمت نايف هزازي ووجهت له اللوم على تعليقه الذي لا يتناسب مع الموقف، خصوصًا مع وجود حالة قلق عام في الوسط الرياضي على حالة المولد، ليضطر إلى مسح الصورة ونشر رسالة أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهر نايف في مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات" لشرح ملابسات الصورة التي نشرها مسبقًا، حيث جلس يتحدث إلى والدته عن هذه الأزمة، قائلًا: "في البداية أتمنى الشفاء العاجل لصديقي فهد المولد، وما نشرته تم تفسيره بشكل خاطئ".

وتابع: "العتاب بين الأصدقاء أمر عادي بل يزيد من قيمة الشخص لديك، البعض فهم كلامي خطأ وهذا من الشيطان وليس منكم، وأسامح كل من أخطأ في حقي".

وأردف نايف: "حزنت على ما حدث كثيرًا، أردت من حديثي الخير وانعكس الأمر بشكل سلبي من المتابعين ضدي".

يذكر أن فهد المولد يبقى في العناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة دبي بالإمارات، حيث كان يقضي فترة راحة وتعرض لعارض صحي (سقط في منزله)، بينما يتلقى العناية الطبية اللازمة، وذلك بناء على بيان رسمي من نادي الشباب.