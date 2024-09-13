الشباب يضع حدًا للشائعات .. ويوضح تفاصيل حادث فهد المولد في بيان رسمي!

حسم الجدل رسميًا..

قررت إدارة نادي الشباب، حسم الجدل بشأن الأنباء المتضاربة حول الأزمة التي تعرض لها فهد المولد، نجم المنتخب السعودي، في مدينة دبي الإماراتية، والتي أسفرت عن دخوله المستشفى.

الأمر وصل إلى مرحلة التشتت بين تعرض فهد المولد لحادث مروري، أو معاناته من مرض، أو سقوطه من المبنى الذي يقيم فيه بمدينة دبي، الأمر الذي بلغ حد نشر الشائعات حول تورط الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، في سقوطه، قبل أن يرد رسميًا بشأن ذلك الأمر.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الشباب، عبر منصة (إكس)، بيانًا رسميًا، ليضع حدًا للأنباء المتداولة حول أزمة نجمه الحالي، قائلًا "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح أمس الخميس 12 سبتمبر 2024، لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابة مباشرة من سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والسفارة السعودية في أبوظبي، والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي".

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ويتواجد الجناح البالغ من العمر 29 عامًا في العناية الفائقة بأحد مستشفيات دبي، فيما أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، أن المولد يمر بحالة حرجة جدًا، مطالبًا الجماهير بالدعاء له.

وأفادت قناة "العربية" بأن المولد سقط من شرفته في مدينة دبي، حيث كان بمفرده في منزله، علمًا بأن مجموعة من أصدقاء اللاعب كانوا يتواجدون معه، ولكنهم غادروا قبل الحادث بثلاث ساعات.