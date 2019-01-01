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كأس الملك الاسباني

نافاس: هدف فاسكيز يسهل مهمتنا في الإياب

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GETTY IMAGES
تعرف على تصريحات كيلور نافاس بعد التعادل بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، أنّ التعادل مع برشلونة في الكلاسيكو كان عادلًا مشيرًا إلى أهمية تسجيل هدف في الذهاب لتسهيل مهمة الإياب بنصف نهائي كأس الملك.

مباراة الإياب تُقام يوم 27 فبراير المقبل وقبل 3 أيام فقط من مواجهة مكررة ولكن في الدوري الإسباني.

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وقال الكوستاريكي في تصريحات صحفية: "أعتقد أن النتيجة عادلة نظرًا لما قدمه الفريقين داخل الميدان".

وتابع: "كنا نرغب في الفوز ولكن تسجيل هدف في "كامب نو" أمر قد يخدمنا في لقاء الإياب شرط ألا نستقبل أي هدف".

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واختتم: "أعلم أنّ مباراة الإياب لن تكون سهلة، نحن فريقان يرغبان في فعل أي شيء للوصول للمباراة النهائية ولذلك سنقدم أفضل ما لدينا". 

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الكأس في آخر 4 سنوات على التوالي.

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