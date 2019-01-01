فالفيردي: استحقينا الفوز وغياب ميسي كان القرار الأفضل

تصريحات المدير الفني للفريق الكتالوني عقب التعادل مع ريال في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه استحق التعادل في مواجهته مع ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة اكتفى بالتعادل الإيجابي مع ريال بهدف لكل منهما، في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب كامب نو.

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البداية كانت بهدف عن طريق لوكاس فاسكيز بالدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مالكوم النتيجة لبرسا ببداية الشوط الثاني.

وقال فالفيردي بعد المباراة:"مباراة تنافسية على أعلى مستوى، وكانت حافلة بالأحداث المثيرة طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف:"هم سيطروا في الشوط الأول وبعدنا استعدنا السيطرة على اللقاء واستحوذنا، ولكن خسرنا الكرة بشكل مبالغ فيه".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وعن التأهل:"الآن لازالت هناك مباراة اخرى، استحقينا الفوز وقمنا بما فيه الكفاية، وأيضاً ريال كان باستطاعته الانتصار".

جلوس ميسي على دكة البدلاء:"كان القرار الأفضل لجميع، احتجنا لتقييم الموقف بالنسبة لحالة الفريق وجاهزية اللاعب من الناحية البدنية".

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تسجيل مالكوم:"نتمنى منه الاستمرار بهذا المستوى، أتيحت له بعض الفرص وهو أيضاً يخلق لنفسه العديد من المساحات ويمثل خطورة كبيرة على الخصم".

الذهاب لسانتياجو برنابيو:"كل شيء مفتوح وجميع الاحتمالات واردة للصعودة إلى المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد في 27 نوفمبر الجاري.