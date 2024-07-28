نادٍ وحيد خفّض السعر.. غضب جماهير أندية البريميرليج بسبب قمصان المشجعين!

توتنهام القميص الأغلى..

حالة من الغضب سيطرت على الجماهير الإنجليزية، بعد إقدام عدد من الأندية على رفع أسعار قمصان المشجعين في الموسم المقبل 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أن أندية "إيفرتون ونيوكاسل وأستون فيلا" قررت رفع أسعار قمصانها بنحو 10 جنيهات إسترلينية، مقارنة بسعر العام الماضي.

وأوضحت أن "يبلغ سعر قميص إيفرتون الآن 75 جنيهًا إسترلينيًا، بينما ارتفع سعر قميص كل من نيوكاسل وأستون فيلا إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح قميص توتنهام 85 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبيع تشيلسي قميصه بسعر 84.95 جنيهًا إسترلينيًا، علمًا بأن الفريقين رفعا سعر قميص الأطفال بمقدار 5 جنيهات إسترلينية، فأصبح 65 جنيهًا إسترلينيًا.

ويعد وولفرهامبتون هو النادي الوحيد الذي خفض سعر قمصانه للمشجعين بالفعل، إذ تراجع من 60 إلى 58 جنيهًا إسترلينيًا.

وتخوض الأندية الإنجليزية حاليًا تدريبات ما قبل الموسم، علمًا بأن البريميرليج سينطلق يوم 16 أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام في أولد ترافورد.