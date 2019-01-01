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نادي سعودي يرفض مدرب الزمالك السابق بسبب كبر سنه

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على الرغم من قيام إدارة النادي السابقة بأرسال التأشيرات الخاصة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن توقف المفاوضات بين مسؤولي نادي القادسة والمدير الفني البرازيلي البرازيلي كارلوس روبيرتو كابرال.

التقارير أشارت إلى ان كابرال صاحب الإنجازات مع نادي الزمالك المصري كان قريبًا من قيادة الفريق الموسم المُقبل، إلا أن مسؤولي النادي قرروا صرف النظر عنه في اللحظات الأخيرة.

وأضافت التقارير أن إدارة القادسية كان تنوي الاستعانة بكابرال مديرًا فنيًا للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى، إلا أنها أوقفت المفاوضات بسبب كبر عامل السن.

هذا الرفض يأتي على الرغم من قيام إدارة النادي السابقة، بأرسال التأشيرات الخاصة بكابرال لحضوره من أجل إكمال الاتفاق.

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وتسبب فتح باب الانتخابات في الفترة الماضية في تأجيل الموضوع، ويتحول الاتجاه إلى مدرب عربي وتحديداً تونسي لم يسبق له العمل في السعودية، يقود الفريق في ظل تأكد عدم زيادة الأندية في الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر ان ناي القادسية قد هبط من دوري المحترفين السعودي عقب تواجده في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

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