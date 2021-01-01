جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21

تعرف على جدول مباريات جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21، وما هو ترتيب الفريق الذي انضم له مصطفى محمد نجم الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

بعد فترة كبيرة من التضارب خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021، انضم نجم الزمالك المصري مصطفى محمد إلى نادي جلطة سراي التركي، لينضم إلى كتيبة المحترفين المصريين في أوروبا وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.

حصل العريق التركي على خدمات نجم القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، ويتواجد في العقد بند أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، لكن على الفريق تفعيل البند قبل 31 ديسمبر 2021 وأن يوافق عليه نادي الزمالك.

نادي جلطة سراي هو أحد أعرق الأندية التركية، وهو البطل التاريخي للدوري التركي حيث حصل عليه في 22 مناسبة، كما أنه أول نادٍ تركي يشارك في دوري أبطال أوروبا وهو الأكثر مشاركة في البطولة.

الأصفر والأحمر هو النادي التركي الوحيد الذي حصل على بطولة أوروبية، حيث فاز بكأس الاتحاد الأوروبي "المسمى القديم للدوري الأوروبي" في نسخة موسم 1999-2000، وحصل في نفس العام على كأس السوبر الأوروبي على حساب العريق ريال مدريد.

كان آخر فوز لجلطة سراي بالدوري التركي موسم 2018-19، ثم كان موسمه الماضي للنسيان، حيث أنهى في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي، لكنه استفاق هذا الموسم ويسعى تحت قيادة فاتح تيريم إلى استعادة بطولته المفضلة.

ينافس في الدوري التركي 18 فريقًا في كل موسم، لكن هذا الموسم يتكون الدوري من 21 فريقًا، وذلك بسبب إلغاء الهبوط الموسم الماضي مقابل هبوط 4 فرق هذا الموسم، والسبب في ذلك هو تفشي فيروس كورونا مع بداية 2020.

من هو جلطة سراي الذي انضم له مصطفى محمد؟

يشارك بطل الدوري التركي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أما الوصيف فيبدأ البطولة من الأدوار التمهيدية، فيما يلتحق صاحب المركز الثالث بالدوري الأوروبي من دور المجموعات، ويشارك صاحبا المركزين الرابع والخامس في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب الدوري التركي 2020-21، كذلك جدول مباريات جلطة سراي في المسابقة.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري التركي 2020

كانت بداية جلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم ضد نادي غازي عنتاب، وفاز على بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم حل ضيفًا على حامل اللقب إسطنبول باشاك شهير وعاد بثلاث نقاطٍ ثمينة.

استضاف الأصفر والأحمر بعد ذلك العريق فنربخشه، وتعادل معه سلبيًا بدون أهداف، وفي ديربي إسطنبول الأول في الدوري هذا الموسم، خسر أبناء فاتح تيريم بهدفين نظيفين.

كانت أول مباريات مصطفى محمد مع جلطة سراي في الجولة 23 من الدوري التركي، وانتهت المباراة بفوز فريقه بثلاثة أهدافٍ نظيفة سجل نجم الزمالك السابق آخرهم.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 جلطة سراي - غازي عنتاب السبت 12 سبتمبر 2020،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 1-3 تورك تيليكوم آرينا 2 إسطنبول باشاك شهير - جلطة سراي الأحد 20 سبتمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 استاد ستين ايمك 3 جلطة سراي - فنربخشه الأحد 27 سبتمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 تورك تيليكوم آرينا 4 قاسم باشا - جلطة سراي الأحد 4 أكتوبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ملعب رجب طيب أردوغان 5 جلطة سراي - ألانيا سبور الإثنين 19 أكتوبر 2020،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-1 تورك تيليكوم آرينا 6 إيرزوروم سبور - جلطة سراي السبت 24 أكتوبر 2020،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 2-1 استاد كاظم كارابكير 7 جلطة سراي - أنقرة جوجو السبت 31 أكتوبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 تورك تيليكوم آرينا 8 سيفاس سبور - جلطة سراي الأحد 8 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 ياني سيفاس 4 أيلول 9 جلطة سراي - قيصري سبور الإثنين 23 نوفمبر 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية 1-1 تورك تيليكوم آرينا 10 ريزا سبور - جلطة سراي السبت 28 نوفمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 4-0 ملعب ريزا سبور 11 جلطة سراي - هاتاي سبور السبت 5 ديسمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-3 تورك تيليكوم آرينا 13 فاتح كارا جمرك - جلطة سراي الجمعة 18 ديسمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 استاد فيفا 14 جلطة سراي - جوزتبه الثلاثاء 22 ديسمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-3 تورك تيليكوم آرينا 15 طرابزون سبور - جلطة سراي السبت 26 ديسمبر 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 استاد شينول جونيش 16 جلطة سراي - أنطاليا سبور السبت 2 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 تورك تيليكوم آرينا 17 قونيا سبور - جلطة سراي الأحد 5 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 3-4 استاد أتاتورك قونيا 18 جلطة سراي - جينتشلاربيرليغي السبت 9 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-6 تورك تيليكوم آرينا 19 بشكتاش - جلطة سراي الأحد 17 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 فودافون أرينا 20 جلطة سراي - دينيزلي سبور الأربعاء 20 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-6 تورك تيليكوم آرينا 21 مالاتيا سبور - جلطة سراي الأحد 24 يناير 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-0 ملعب مالاتيا ييني 22 غازي عنتاب - جلطة سراي الجمعة 29 يناير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 ستاد غازي عنتاب 23 جلطة سراي - إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء 2 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-3 تورك تيليكوم آرينا 24 فنربخشه - جلطة سراي السبت 6 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 فنربخشه شوكرو ساراج أوغلو 25 جلطة سراي - قاسم باشا الأحد 14 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 تورك تيليكوم آرينا 26 ألانيا سبور - جلطة سراي السبت 20 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 ملعب باهجه شهير أوكولاري 27 جلطة سراي - إيرزوروم سبور السبت 27 فبراير 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 تورك تيليكوم آرينا 28 أنقرة جوجو - جلطة سراي الأربعاء 3 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 استاد إريامان 29 جلطة سراي - سيفاس سبور الأحد 7 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 تورك تيليكوم آرينا 30 قيصري سبور - جلطة سراي السبت 13 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية استاد قيصر أتاتورك 31 جلطة سراي - ريزا سبور الجمعة 19 مارس 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية تورك تيليكوم آرينا 32 هاتاي سبور - جلطة سراي السبت 3 أبريل 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية استاد أنطاكيا أتاتورك 34 جلطة سراي - فاتح كارا جمرك السبت 10 أبريل 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية تورك تيليكوم آرينا 35 جوزتبه - جلطة سراي الأحد 18 أبريل 2021 استاد جورسل أكسل 36 جلطة سراي - طرابزون سبور الأربعاء 21 أبريل 2021 تورك تيليكوم آرينا 37 أنطاليا سبور - جلطة سراي الأحد 25 أبريل 2021 استاد أنطاليا أتاتورك 38 جلطة سراي - قونيا سبور الأربعاء 28 أبريل 2021 تورك تيليكوم آرينا 39 جينتشلاربيرليغي - جلطة سراي الأحد 2 مايو 2021 استاد إريامان 40 جلطة سراي - بشكتاش الأحد 9 مايو 2021 تورك تيليكوم آرينا 41 دينيزلي سبور - جلطة سراي الأربعاء 12 مايو 2021 دينيزل أتاتورك 42 جلطة سراي - مالاتيا سبور الأحد 16 مايو 2021 تورك تيليكوم آرينا

ترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21