ناجلسمان يجبر تشيلسي على استمرار لامبارد

المدرب الألماني لم ينضم للبلوز في نصف الموسم

يعتبر رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، المدرب يوليان ناجلسمان، هو المفضل له لتدريب الفريق في المستقبل.

تشيلسي يعاني بشكل كبير على مستوى النتائج خلال الفترة الماضية، لتزداد الشكوك حول مصير المدرب فرانك لامبارد.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن أبراموفيتش يريد التعاقد مع ناجلسمان، لكن سيضطر للانتظار حتى الصيف القادم من أجل الحصول على خدماته.

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ويأتي ذلك بسبب الموسم المميز الذي يتمتع به المدرب الشاب مع لايبزيج، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في الدوري الألماني.

ويلعب الفريق أيضًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد لمواجهة ليفربول خلال شهر فبراير القادم.

وأشارت "سكاي" إلى وجود علاقة قوية بين تشيلسي ولايبزيج، خاصة بعد عملية التعاون في الانتقالات على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها بانضمام تيمو فيرنر للبلوز.

وعلى جانب آخر قد يوافق لايبزيج على رحيل مدربه، مع تعيين الأمريكي جيسي مارش مدرب ريد بول سالزبورج النمساوي، وهو النادي التابع لنفس الشركة المالكة للفريق الألماني.

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وفي حالة فشل التعاقد مع ناجلسمان، وضع أبراموفيتش بعض البدائل، أبرزها توماس توخيل وماسيميليانو أليجري .

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ29 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.