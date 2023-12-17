ليس من الحكمة قول هذه الكلمات!

تستعد ألمانيا لاستضافة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) في الصيف المقبل، حيث يتواجد المانشافت بالمجموعة الأولى التي تضم اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وقال جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا في مقابلة مع قناة ZDF: "الباب مفتوح أمام عودة توني كروس نجم وسط ريال مدريد، يجب أن نفكر في كافة اللاعبين الذين يحملون جواز سفر ألماني.. هذه وظيفتي".

وأضاف: "(عودة كروس من الاعتزال الدولي) فكرة مثيرة للاهتمام، لقد تحدثت بالفعل معه عبر الهاتف وسأتصل به مرة أخرى في مارس، وإذا واصل إظهار أفضل أداءً له، ستتم دعوته بحرارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يستبعد ناجلسمان، تحويل لاعب الوسط كيميش إلى الظهير أيمن في اليورو، مشيرًا إلى أنه "شغل هذا المركز في الكثير من المباريات سابقا".

وزاد: "لا أعتقد أنه سيكون من الحكمة الجلوس هنا وقول ذلك (مشاركة كيميش كظهير) دون إبلاغه بذلك".

وبسؤاله عن مدى إمكانية عودة مانويل نوير لحراسة مرمى المانشافت، في ظل إصابة تير شتيجن، اختتم: "إذا استمر الوضع كما هو عليه حتى مارس المقبل، فسنعتمد على نوير في اليورو".