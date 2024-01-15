ناتشو يفحم أراوخو: عصر ريال مدريد لا نهاية له!

لا نتعب أبدًا من الفوز!

أعرب ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار الكبير على برشلونة (4-1) بنهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الأول بارك" في السعودية.

ورغم كل الألقاب التي حققها ناتشو مع ريال مدريد، إلا أن هذا التتويج هو الأغلى في مسيرته، كونه الأول له على الإطلاق كقائد للفريق الملكي.

وقال ناتشو في تصريحات عقب المباراة نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد فريق من عصر لا نهاية له. لا نتعب أبدًا من الفوز، وفي مواجهة الصعوبات ننمو دائمًا".

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ويعد تصريح ناتشو بمثابة رد على تصريح سابق لمدافع برشلونة رونالد أراوخو، الذي أدلى به عقب الفوز على ريال مدريد في نهائي السوبر الموسم الماضي: "لقد بدأ العصر الجديد".

وأضاف ناتشو: "كنت أحلم طوال الأسبوع برفع هذا اللقب، وقد فعلنا ذلك، إنه شعور يصعب تفسيره، أعتقد أننا في لحظة جيدة جدًا من الناحية البدنية، وقد أظهرنا ذلك ضد أتلتيكو أيضًا".

وتطرق إلى الحديث عن زميله فينيسيوس جونيور، الذي قدم أداءً مذهلًا وسجل هاتريك منح به الريال اللقب: "إنه في لحظة تحسن وهادئ، كل الأشخاص من حوله، اللاعبون والجهاز الفني والمنافسون أيضًا يجعلون فينيسيوس يتوهج، لقد أظهر أنه رقم واحد في كرة القدم".