ناتشو: تسريبات غرفة ملابس ريال مدريد "مزعجة".. وهذا الأسطورة مثلي الأعلى!

ماذا قال القائد السابق؟

تحدث ناتشو هيرنانديز، لاعب القادسية السعودي، عن فترته التاريخية مع ريال مدريد، وقيادته الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وقال ناتشو، في مقابلة مع صحيفة "ريليفو" الإسبانية، نشرت الجزء الثالث منها اليوم الإثنين: "تغيرت غرفة ملابس ريال مدريد كثيرًا، هناك الآن عدد قليل جدًا من اللاعبين الإسبان، هذا يقلقني بالطبع كإسباني وأحد أبناء الأكاديمية".

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وأضاف: "لكن هذا أمر طبيعي، الأندية تمر بفترات مختلفة، ليس من السهل تثبيت قدمك كلاعب ناشئ، لكنني متأكد من أن هذه مجرد مرحلة، في المستقبل سنجد لاعبين شباب يثبتون قوة أكاديمية ريال مدريد".

وردًا على سؤال عن القادة الذين تعلّم منهم على مر السنين؟، علق: "دائمًا كان سيرخيو راموس مثلي الأعلى، ليس فقط كلاعب، بل كقائد أيضًا، كما تعلمت الكثير من بنزيما ومارسيلو وإيكر كاسياس. ماذا أقول عن هؤلاء الأساطير؟ أن أصبح قائدًا وأحقق ما حققوه يجعلني فخورًا جدًا".

وعما يحدث في غرفة ملابس ريال مدريد بشأن "تسريبات الأخبار"، أوضح: "الأمر معقد للغاية، الحفاظ على أسرار غرفة الملابس أمر صعب للغاية، نحن 25 لاعبًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون معنا، وحتى أولئك الأبعد قليلًا يعرفون الكثير من الأمور".

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وختم: "نحن مجموعة كبيرة ونادٍ ضخم، الجميع يعرف كل شيء، ربما يخرج تعليق بسيط لا نريده أن يخرج من غرفة الملابس، لكنني أعتقد أن الأمور المهمة لم تسرب أبدًا".