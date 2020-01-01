نابولي يقرر إيقاف معسكره التدريبي المغلق بشكل مفاجئ

بعد أقل من 24 ساعة من بدايته إلغاء المعسكر التدريبي المغلق لنابولي

أعلن نادي نابولي، إلغاء المعسكر التدريبي المغلق للفريق، استعداداً للفترة القادمة بعد أقل من 24 ساعة على بدايته.

وقرر جاتوزو مدرب فريق الجنوب الإيطالي بالأمس، ذهاب الفريق إلى معسكر مغلق، بعد خسارة الفريق بالأمس أمام فيورنتينا بهدفين دون رد.

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وكان من المقرر أن يكون معسكر نابولي، استعداداً لمباراة لاتسيو مساء الثلاثاء القادم، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسيعود لاعبو نابولي إلى منازلهم اليوم، مع العودة إلى التدريبات صباح اليوم، استعداداً لمباراة الثلاثاء.

وبعد هزيمة الأمس، واصل نابولي نتائجه المتراجعة في السيري آ هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر من سلم الترتيب وبفارق 14 نقطة عن المربع الذهبي.

جدير بالذكر أن نابولي سيلعب مع يوفنتوس، مساء الأحد القادم في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.