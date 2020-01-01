جاتوزو: نابولي يغرق وعلينا التصرف

الفريق في أسوأ مواسمه منذ سنوات..

يؤمن جنارو جاتوزو مدرب فريق نابولي الإيطالي ، أن فريقه مريض ومستهلك بشكل كامل، وعليهم العمل على كيفية النهوض مما يعانوا منه الآن.

نابولي كان قد خسر يوم أمس أمام فيرونتينا في الجولة 20 من الدوري الإيطالي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على سان باولو معقل فريق الجنوب.

جاتوزو فشل في الفوز بأي مباراة حتى الآن مع الفريق وخسر 4 مباريات من أصل 5 لعبهم رفقة فريق الجنوب، حيث خسر أول ثلاث مباريات قبل أن يتعادل ويخسر مجدداً يوم أمس.

وقال جاتوزو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب المباراة: "علينا أن ننظر ونعمل بجد اللاعبين قرروا التدريب مباشرة في المساء عقب الخسارة، الجميع يعلم ما نعاني منه وضعنا في غاية الصعوبة في الدوري".

وأضاف: "المباراتين القادمتين في غاية الصعوبة نواجه لاتسيو ويوفنتوس في توقيت ليس مثالي بالنسبة لنا ولكن علينا أن نفوز ونعود من جديد لأن في حالة الخسارة مرة أخرى سيكون الفريق أمام منعطف سيء للغاية".

إغراءات من باريس سان جيرمان للتعاقد مع كوليبالي

جاتوزو الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفاً لكارلو أنشيلوتي شدد على أن قرار خوض الفريق تدريب في المساء عقب المباراة مباشرة كان بناء على طلب من اللاعبين، وهذا أمر صحي لأنه يجب علينا أن نتصارح مع بعضنا البعض، وعلينا الآن أن نجد حلول مع بعضنا البعض لكل هذه الفوضى".

وتابع: "وصلنا إلى الحضيض الفريق يغرق وعلينا العمل منظومة واحدة كلنا في نفس المركب التي أشعر أنها تغرق إذا لم يستفق اللاعبين من حالتهم السيئة في الوقت الحالي".

نابولي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بعد أن احتل الموسم الماضي المركز الثاني خلف يوفنتوس البطل.