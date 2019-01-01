نابولي يضع فقير خيارًا بديلًا لخاميس

ما هي وجهة نبيل فقير في الموسم المقبل؟

وضع نادي نابولي الإيطالي قائد ليون، نبيل فقير، خيارًا بديلًا حال فشل التعاقد مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد.

خاميس قريب من الرحيل عن النادي الملكي في ظل منافسة بين أتلتيكو مدريد ونابولي لضمه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنّ فقير أحد المطلوبين في صفوف نابولي بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويرى الإيطالي أنّ فقير قادر على القيام بمهام صانع اللعب لفريق الجنوب خلال الموسم المقبل مما يساعد على رفع الجودة والمنافسة بقوة على لقب الكالشيو.

ويستغل نابولي إعلان اللاعب رغبته الرحيل عن صفوف ليون بنهاية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أنّ قطبي الأندلس؛ إشبيلية وريال بيتيس، في مفاوضات جادة لأجل الحصول على خدمات اللاعب.