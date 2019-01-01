ريال بيتيس يدرس فكرة التعاقد مع فقير

تعويضاً للرحيل المتوقع للأرجنتيني لو سيلسو

يدرس نادي ريال بيتيس الإسباني، إمكانية التحرك للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير هذا الصيف.

ليون أعلنها صريحة عبر جونينيو المدير الرياضي للنادي، بأن فقير يريد الرحيل ولن يبقى مع الفريق للموسم القادم.

صحيفة "ماركا" كشفت عن اهتمام بيتيس للاعب، لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه جيوفاني لو سيلسو.

ويأتي ذلك لاقتراب اللاعب الأرجنتيني من الانتقال إلى توتنهام، مما يجعل بيتيس مطالباً بالتعاقد مع بديل له.

فقير كان على أعتاب الانتقال لليفربول الصيف الماضي بـ60 مليون يورو، وهو السعر الذي انخفض مؤخراً لتبقي عام واحد فقط على عقد اللاعب مع ليون.

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ومن المتوقع أن ينتظر الفرنسي ويطلب مهلة من الوقت، انتظاراً لعروض أخرى قادمة أفضل من بيتيس.

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

ويطمح فقير في الحصول على فرصة جديدة للانتقال للدوري الإنجليزي، وسط أنباء حول رغبة أرسنال في ضمه.