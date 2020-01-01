نابولي يستعد لبرشلونة بهدفين في بريشيا

نابولي حول تأخره إلى فوز

افتتح نابولي مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي، بفوز بهدفين لهدف على حساب بريشيا.

بريشيا افتتح التسجيل في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، برأسية عن طريق جاءت بعد ركنية من الجانب الأيمن.

الشوط الثاني بدايته كانت مختلفة، وبعد مرور أربع دقائق على بدايته احتسب الحكم ركلة جزاء، نتيجة لمس الكرة ليد مدافع بريشيا.

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بالتخصص لورينزو إنسيني تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، ووضعها قوية على يسار المرمى، معلنا عن هدف التعادل.

وبعد خمس دقائق، تمكن فابيان رويز من تسجيل هدف التقدم لنابولي، بتسديدة رائعة من خارجة منطقة الجزاء.

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ويستعد نابولي، لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء القادم في إطار ذهاب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الجنوب الإيطالي للنقطة 36 في المركز السادس مؤقتاً من ترتيب السيري آ، بينما تجمد رصيد بريشيا عند النقطة 16 في المركز قبل الأخير.