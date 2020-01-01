جاتوزو: أفضل الوصول للدوري الأوروبي عن إقصاء برشلونة

مدرب نابولي لا يفكر في إقصاء برشلونة بقدر ما يفكر في الدوري الأوروبي

كشف جينارو جاتوزو، المدير الفني لنادي نابولي، أنه يفضل التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، عن إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يلعب نابولي أمام برشلونة، ضمن مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية: "لن أفكر في مباراة برشلونة حتى يوم السبت بعد مباراة الدوري الإيطالي".

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وواصل: "إن كان بيدي الاختيار بين التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل، وإقصاء برشلونة فلن أتردد في اختيار الدوري الأوروبي".

وسيلعب نابولي، أمام بريشيا، غد الجمعة في الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وتابع حديثه قائلاً: "ينتظرنا مباراة صعبة غداً أمام بريشيا، سنحاول اللعب بأفضل طريقة ممكنة، الجميع في قمة تركيزه لمباراة بريشيا ومن بعدها سنفكر في مواجهة برشلونة".

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ويحتل فريق الجنوب الإيطالي المركز التاسع في ترتيب السيري آ برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن روما صاحب المركز الخامس.

جدير بالذكر أن نابولي سيستضيف برشلونة يوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.