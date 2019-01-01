نابولي يعلق على أنباء رفضه التعاقد مع هالاند

النرويجي الشاب يلفت الأنظار في دوري الأبطال

أصدر نابولي بياناً علق فيه رفضه التعاقد مع هداف سالزبورج إرلينج هالاند، والذي يحظى باهتمام عديد الأندية الكبرى بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند حتى الآن ستة أهداف في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا مع فريقه النمساوي، وآخرها كان في مرمى نابولي نفسه منتصف الأسبوع الفائت.

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وقال نابولي في بيان عبر صفحته على "تويتر": "رأينا في جريدة "إل ماتينو" حواراً مع كشاف قال إن هالاند تم عرضه على نابولي مقابل خمسة ملايين يورو".

وأضاف: "هذه الأخبار كاذبة ومفاجأة، والصحفي لم يتصل بنابولي ليتأكد من صحتها قبل أن ينشرها".

وأشارت تقارير أن مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، بالإضافة لنابولي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب التسعة عشر عاماً.

ويلعب نابولي هذا الأسبوع مع سبال في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة للسيري آ.