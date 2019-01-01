هالاند يتفوق تهديفيًا على ميسي ورونالدو في الأبطال

ما هو الرقم المميز لهالاند ويتفوق فيه على ميسي ورونالدو

نجح إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج النمساوي، في التفوق على كريستيانو رونالدو، هداف دوري أبطال أوروبا التاريخي، وليونيل ميسي، نجم برشلونة.

هالاند سجل هدفين أمام نابولي ولكن فريقه خسر بنتيجة 3-2 لتتعقد موقفه في الأبطال.

واستطاع صاحب الـ 19 عامًا الوصول إلى الهدف السادس في دوري أبطال أوروبا بعد 3 مباريات فقط بتجسيله هاتريك أمام جينك وهدف ضد ليفربول وثنائية أمام نابولي ليحقق ما عجز عنه ميسي ورونالدو.

فرغم أنّ البرغوث شارك للمرة الأولى في الأبطال ضد شاختار عام 2004 لكن هدفه الأول جاء في 2005 ضد باناثينايكوس واحتاج اللعب لـ 12 مباراة أخرى لتسجيل 6 أهداف.

بينما جاء أول هدف لرونالدو بعد 4 مواسم من مشاركته في الأبطال واحتاج 32 لقاء لأجل الوصول إلى 6 أهداف وكان ذلك في موسم 2007-2008 حينما حقق بعدها لقب هداف البطولة مسجلًا 8 أهداف.

كما أصبح هالاند أول لاعب يسجل في أول 3 مباريات له بالأبطال ,

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الأبطال بينما ميسي أكثر من سجل بقميص فريق واحد في البطولة ذاتها.