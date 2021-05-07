مينيزس يصدم ثنائي النصر الأجنبي برحيلهما

محترفا النصر في طريقيهما للرحيل

بدأ الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرازيلي مانو مينيزس، التحرك من أجل الإعلان عن أسماء اللاعبين الأجانب الذي يريدهم مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتولى مينيزس مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب سوء نتائج الفريق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن مينيزس اتفق مع الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، على تجديد عقد المغربي نور الدين أمرابط، لمدة موسم آخر، قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية أخرى قد أشارت إلى أن النصر عرض على أمرابط تمديد عقده لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، ولكن اللاعب يريد أن يجدد عقده لمدة موسمين.

وفي نفس السياق، ينتهي عقد الثنائي الأجنبي، البرازيلي مايكون بيريرا والأسترالي برادلي جونز بنهاية الموسم، وهناك اتجاه قوي داخل النادي بعدم استمرارهما.

وأضافت الصحيفة أن النصر لن يجدد عقدي الثنائي مايكون وجونز، في ظل عدم القناعة الفنية بإمكاناتهما، وبالتالي سيرحل الثنائي مع نهاية عقديهما.

نور الدين أمرابط يضع شرطًا لتمديد عقده مع النصر

يأتي ذلك ضمن إطار سعي الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرازيلي مينيزس لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع لاعبين جدد.