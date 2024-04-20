Carlo Ancelotti Real Madrid 2023-24Getty Images
معتز الجمال

خياران أمام أنشيلوتي لتعويضه.. نجم ريال مدريد يغيب عن التدريب الأخير قبل الكلاسيكو

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وكارباخال يعود

غاب فيرلاند ميندي عن تدريب ريال مدريد الأخير قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو غدًا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وحسب ريليفو فإن "ميندي لم يبدأ المران مع بقية زملائه، بسبب معاناته من حمّل بدني زائد، إلا أنه لم يستبعد بعد من موقعة برشلونة".

في المقابل، شارك داني كارباخال في المران الجماعي اليوم، علمًا بأنه غاب عن تدريب الجمعة، وبقي في الصالة الرياضية، كإجراء احترازي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحال تأكد غياب ميندي عن مواجهة برشلونة، فإن كارلو أنشيلوتي يملك خيارين لاستبداله، الأول والأكثر احتمالية هو دخول كامافينجا كظهير أيسر طارئ، أو الاستعانة بفران جارسيا، الذي فقد جزءًا كبيرًا من الثقة التي كان أنشيلوتي يضعها فيه -بعد ثغرات دفاعية سابقة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط، ويحتاج الفريق الكتالوني للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة.

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