ماذا قال؟

تغنى وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش بلاعبه لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، الذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وقال مينديش في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لامين ما زال صغيرًا جدًا، لكنه يمتلك الموهبة والظروف التي تُمكنه من التحليق إلى أعلى المستويات، إنه لا يشعر بالضغط".

وردًا على سؤال حول ما هي النصائح التي تُقدمها ليامال، علق: "يجب أن يكون كريستيانو وميسي مثالين له، ليس لمقارنة نفسه بهما، لكن لأنهما عاشا من أجل كرة القدم".

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وأضاف: "لامين يمتلك كل شيء، أهم شيء في كرة القدم هو الموهبة، وهو يمتلكها، مع عمره (17 عامًا) تخيل إلى أين يمكن أن يصل، بالتواضع والعمل والإصرار الكبير، وأن يكون محترفًا داخل وخارج الملعب، المستقبل أمامه، أنصحه أن يركز على عمله وعلى برشلونة، وأن يستمر مع أصدقائه من الماضي".

وسُئل مينديش عن مصير يامال مع برشلونة، حيث ينتهي عقده في صيف 2026: "يمكن لجماهير برشلونة أن تطمئن بأن أفضل لاعب شاب في العالم وأفضل لاعب في العالم للسنوات القادمة سيوقع للبارسا".

وختم متحدثًا عن لاعبه الآخر في برشلونة أنسو فاتي: "منذ عامين كان أنسو في القمة، لكنه واجه حظًا سيئًا، لكنني متأكد من أنه سيحل مشاكله، بالنسبة لي ما يحتاجه هو الثقة".