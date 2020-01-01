ميلويفيتش: ديربي جدة مثل أي مباراة وأنا متفائل

مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة الاتحاد في ديربي جدة.

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه تحضر لمباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، مثلما يتحضر لأي مباراة بالدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه متفائل بشأن تحقيق الفوز.

الاتحاد يواجه الأهلي مساء الأحد، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، بدون حضور جماهيري.

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ميلويفيتش قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "الأهلي استعد لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة مثلما يسعد لأي مباراة بالدوري خلال الفترة الماضية، وأنا متفائل جدًا بالمباراة".

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فلادان تابع: "الأهلي يعاني من بعض الغيابات، والخيارات الهجومية قليلة، واضطررت لإشراك لاعبين من مواليد 2001 في مباراة الحزم الماضية".

المدرب الصربي كشف عن موقف سلمان المؤشر في ديربي جدة، حيث قال: "سعيد بتجديد عقده مع الأهلي، وسنرى جاهزيته البدنية قبل المباراة، لمعرفة موقفه من المشاركة".

وأعلن الأهلي مساء السبت عن تجديد التعاقد مع سلمان المؤشر حتى عام 2023، ليستمر مع الفريق، حيث كان سينتهي عقده مع الراقي بنهاية الموسم الجاري.