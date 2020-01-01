ميلوفيتش ينتظر تحديد موقف المصابين في الأهلي

كانت إدارة الراقي قد أعلنت التعاقد مع المدرب الصربي لخلافة المدير الفني السابق كريستيان جروس

يبدو أن المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب فريق الأهلي السعودي قد اندمج سريعًا في مهام قيادة الفريق، الذي بدأ بشكل رسمي منذ أيام مع الراقي.

تقارير مُقربة من الفريق قالت أن المدرب الصربي طلب من الأجهزة الطبية بالنادي تقريرًا خاصًا بحالة اللاعبين المصابين في صفوف الفريق والموعد المتوقع لعودة كل لاعب.

ويستهدف المدير الفني معرفة الأسماء الجاهزة للتواجد رفقة الفريق خلال مواجهة الفيحاء الجمعة المقبلة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويُعاني الراقي من غياب رباعي خط الدفاع معتز هوساوي ومحمد خبراني ومحمد آل فتيل وعبد الباسط هندي، بجانب نوح الموسى، ويأمل الجهاز الفني الجديد لفريق الأهلي في استعادتهم في المباريات المقبلة.

وكانت إدارة الراقي قد أعلنت التعاقد مع المدرب الصربي لخلافة المدير الفني السابق كريستيان جروس، الذي رحل على خلفية النتائج السيئة للفريق.

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ومنذ وصول الصربي ميلوفيتش إلى جدة، وهو يعمل على مشاهدة عدد من مباريات فريقه السابقة رغبة في دراستها ومعرفة إمكانات اللاعبين الفنية لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق.