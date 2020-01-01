ميلوفيتش يُجري تعديل في تشكيل الأهلي قبل مواجهة النصر

يلتقي فريق الأهلي والنصر غدًا الأحد في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

استقر المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب الأهلي على إعادة اللاعب عبد الفتاح عسيري إلى القائمة الأساسية، قبل مواجهة النصر غدًا.

ويلتقي فريق الأهلي والنصر غدًا الأحد في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

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وتأتي عودة عسيري المتوقعة لقائمة الأهلي بعدما غاب عن المشاركة في المباراتين الأخيرتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما من المتوقع أن يتواجد عسيري بجانب الاستعانة باللاعب الشاب عبد الرحمن غريب، لاعب خط الوسط، خلال مباراة العالمي.

وكان فلادان يعتمد على غريب ضمن قائمة البدلاء كورقة رابحة حسب مجريات وظروف المواجهات، لكنه اتخذ قراراً باعتماده أساسياً غداً بهدف مجابهة خط وسط فريق النصر القوي، والذي يعتبره مساعد مدرب الأهلي مصدر خطورة النصر ومفتاح انتصاراته.

في سياق متصل طالب المدرب اللاعبين بضرورة تفادي تلك الأخطاء خاصة أن تكرارها سيتسبب في تضييق فرص المنافسة في نيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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كما طالب فلادان طالب مساعديه الفنيين بإعداد تقرير فني يتضمن معدل اللياقة لدى كل لاعب تحسبا لوضع برنامج خاص للاعبين في ظل رؤيته بتدني المعدل اللياقي.