ميلنر يوضح أهمية الفوز بكأس العالم للأندية بالنسبة لليفربول

المشاركة الثانية للريدز في مونديال الأندية تنطلق مساء الغد

أوضح جيمس ميلنر، لاعب ليفربول أهمية تحقيق كأس العالم للأندية بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن المشاركة في تلك البطولة لم يضغط جدول مباريات الريدز

ويفتتح ليفربول مشواره في كأس العالم للأندية، مساء غد الأربعاء بمواجهة مونتيري المكسيكي في نصف نهائي البطولة.

ليفربول في مونديال الأندية لمداواة جراح 2005

وقال ميلنر في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد أن نواصل مستوياتنا الجيدة ونحقق البطولة يجب أن نكون ناجحين، ونحقق الفوز في المباراتين".

وأكمل: "لقد لعبنا ضد فرق من جميع أنحاء العالم، تحليلنا يكون دقيق عنهم، وسنعرف المزيد عن فريقهم خلال اجتماعنا اليوم، ولكن نحن نعلم بالفعل أن لديهم الكثير من الجودة والقوة في الفريق".

وتابع: "نحن نعيش اللحظة الحالية، ونركز دائماً على المباريات القادمة ونعمل بجهد في التدريبات، نأمل أن نستمر في ذلك".

وأضاف: "من غير المعقول أن تكون تلك البطولة لم يحصل عليها الفريق، ومن الصعب إيجاد بطولة لم يفز بها النادي لذلك نرغب في الفوز بها".

ويلعب فريق ليفربول الرديف مساء اليوم أمام أستون فيلا، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وواصل: "الأمر الغريب هو أن فريقنا سيلعب الليلة في كأس الاتحاد الإنجليزي، سنحاول مشاهدة المباراة سيكون لدينا متسعاً من الوقت لذلك".

وحول ضغط المباريات قال لاعب الريدز: "بالنسبة لجدول المباريات، إن لم نكن مشاركين في البطولة، كنا سنلعب أمام أستون فيلا الليلة وبعد ذلك وست هام، لا فرق أبداً".

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وعن عقده الجديد قال ميلنر: "من الرائع اللعب في نادٍ مثل ليفربول، نحن دائماً في مرحلة تطور، إنها لحظات مثيرة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ليفربول في حال فوزه على مونتيري، سيلعب أمام الفائز من فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي على لقب البطولة.