كلوب: لا مستحيل في كرة القدم.. شبابنا سيقاتل أمام أستون فيلا

سنتابع فريقنا من فندق الإقامة..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن مباراة أستون فيلا في كأس كاراباو هي فرصة مميزة للاعبي الريدز الشباب، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن فريقه سيخوض المباراة بدون ضغوطات وسيسعى لإحداث المفاجأة.

الاتحاد الإنجليزي كان قد وضع مباراة أستون فيلا في ربع نهائي كأس كاراباو قبل 24 ساعة من مباراة ليفربول أمام مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر، مما جعل النادي الإنجليزي يُعلن دخوله للمباراة الأولى باللاعبين الشباب بدلًا من الانسحاب.

كلوب تحدث عن المباراة قبل ساعات من انطلاقها وقال "أعرف كيف يفكر الكثير من الناس، ولكن إذا ما كانت مباريات كرة القدم تُحسم من قبل أن تبدأ بسبب أفكار الناس، فإن كرة القدم لن تُمارس، أنا مؤمن، مؤمن للغاية بأن للجميع فرص.".

كما أضاف "إذا كنت في مكان شبابنا، فإنني سأكون في قمة التحمس، سأركض من أجل مباراة العمر وكل هذه الأشياء. نحن معهم، كل أفكارنا معهم، سنتابع المباراة من هُنا في قطر وسنصرخ عليهم وندعمهم من أماكننا.".

"أستون فيلا هو المرشح للفوز بالمباراة، ولكن من يهتم؟ إنها كرة القدم وقد يحدث كل شيء، إنه أمر رائع."

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المدرب الألماني أيضًا كشف عن خططه لمتابعة المباراة، فقال "سأبدأ غدًا بمشاهدة مباراة نصف النهائي الآخر من الملعب وسنترك مقاعدنا مبكرًا ونعود إلى الفندق لمشاهدة مباراة أستون فيلا. سيكون الأمر مثير للغاية، أنا حقًا سعيد للشباب.".

جديرٌ بالذكر أن الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري سوف يلتقي بالفائز من مباراة الهلال، بطل آسيا، وفلامينجو، والتي لها قيمة خاصة كون مدرب الفريق البرازيلي هو جيسوس الذي صنع جزءًا كبيرًا من الفريق السعودي قبل أن يُقال لأسباب غير مفهومة.