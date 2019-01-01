ميلنر: بعض الفرق تبتكر طرق جديدة لإيقاف ليفربول

لاعب ليفربول يرى أن الفرق تعمل على إيقاف فريقه بشتى الطرق

يعتقد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول أن العديد من الفرق، تعمل على ابتكار طرق لعب جديدة، لإيقاف خطورة الريدز.

وقال ميلنر في تصريحات صحفية: "يجب علينا مواصلة العمل بجهد، فهناك العديد من الفرق تحاول ابتكار طرق مختلفة لإيقافنا".

وواصل: "نحن نحاول تطبيق الطرق التي نتعلمها في التدريبات، خاصة أمام الفرق التي تلعب بطرق دفاعية".

وتابع: "من الواضح أن الفرق، عندما تشاهد ليفربول فإنها ستحاول فعل أشياء مختلفة لإيقافنا، وهذا يمثل لنا تحدياً جديداً لذا علينا تنويع أسلوب لعبنا في المباريات".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "ومن جانبنا نقوم بمتابعة كافة الفرق، كي نعلم طريقة لعبهم، وهذا ما يجعلنا نظهر بخطط مختلفة في كل مباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.