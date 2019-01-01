كلوب: جوارديولا الأفضل في العالم وأتراجع عن تصريحاتي ضده

كلوب يكيل المديح بجوارديولا قبل القمة المرتقبة بين الطرفين

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أنه يعتبر بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي هو الأفضل في العالم.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي مساء الأحد القادم في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية لشبكة سكاي سبورت: "بالنسبة لي جوارديولا أفضل مدرب في العالم، لدينا فرصة للفوز على فريقه، لقد حققنا بعض النتائج الإيجابية أمامهم".

وواصل: "لو عاد بي الزمن، فلن أتحدث عن الأخطاء التكتيكية التي يقوم بها مانشستر ستي، علينا أن نحترم فريقه وأسلوب لعبه".

وتابع: "أتوقع أن تكون مباراة صعبة، فلن يكون هناك أي مساحات خلالها، لقد كانت مباراتنا معاً العام الماضي على آنفيلد من أكثر المباريات التي احترم فيها فريق الخصم".

هل ينجح جوارديولا في كسر العقدة والتخلص من شبح كلوب؟

وأتم تصريحاته قائلاً: "الآن لدينا ثلاث جلسات تدريبية حتى موعد المباراة المرتقب، سنحاول بذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.