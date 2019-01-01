ميلان يوضح حقيقة مفاوضاته لضم محمد النني

النني انتقل الصيف الماضي إلى بشكتاش التركي قادمًا من أرسنال

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، حقيقة رغبة ميلان الإيطالي، في ضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي.

والد النني أكد صباح اليوم في تصريحات، أن خطوة قليلة تفصل نجله عن الانضمام لميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن ما تردد حول مفاوضات ميلان لضم النني خلال فترة الانتقالات الشتوية عار تمامًا من الصحة.

وأشارت الصحيفة ان اللاعب تم عرضه على باولو مالديني المدير الرياضي لـميلان ولكن النادي يبحث عن لاعب خط وسط بخصائص اخرى.

كان النني انتقل إلى بشكتاش التركي من أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز.

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النني لعب بقميص الجانرز 89 مباراة تمكن من إحراز هدفين وصناعة 8 في جميع البطولات.

بينما منذ انضمامه لبشكتاش التركي، خاض معهم 17 لقاء تمكن خلالهم في صناعة هدف واحد فقط.