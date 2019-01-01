ميلان ينتظر عودة المصابين بدلاً من التدعيم الشتوي

الروسونيري غيروا أفكارهم بعد الخروج الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواصل إدارة نادي ميلان الإيطالي، سعيها لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بعد تجديد الثقة في المدير الفني جينارو جاتوزو.

وكان ميلان قد ختم عام 2018، بفوز صعب على سبال بهدفين مقابل هدف، لينهى به سلسلة النتائج السلبية وعدم القدرة على التسجيل.

ويعاني الروسونيري من عدة إصابات ضربت أهم لاعبي وخيارات المدير الفني جاتوزو، أبرزها، الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيطالي جياكومو بونافينتورا بالإضافة للوافد الجديد ماتيا كالدرا.

ميلان يعمل على استغلال عودة أندريا كونتي في مركز الظهير الأيمن، وكذلك قلب الدفاع ماتيو موساكيو.

فيما ستتأخر عودة لوكاس بيليا لإبريل المقبل، مقابل نهاية موسم بونافينتورا، حيث يسعى ميلان لضم لاعب آخر في الشتاء.

ولم يستفد ميلان من خدمات كالدرا بالشكل المطلوب، مع الظهير الأيسر الكرواتي إيفان سترينيتش، حيث خسر خدماتهم لفترة طويلة، الأول لإصابة في الركبة، والثاني بسبب مشاكل في عضلة القلب.

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لكن الظهير الكرواتي عاد مجددًا للتدريبات وسيكون جاهزاً خلال عدة أسابيع من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق، بينما ينتظر جاتوزو عودة كالدرا.

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الخروج الأوروبي أمام أولمبياكوس، غير من خطط الروسونيري في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد استقدام لوكاس باكيتا من صفوف فلامنجو البرازيلي.

حيث تسعى الإدارة إلى انتظار عودة المصابين، مع تدعيم الفريق بلاعبين في الميركاتو الشتوي، في مركزي الوسط والمهاجم الذي يجيد اللعب على الرواق الأيسر.