ميلان ينافس برشلونة لضم نجم إيفرتون

ريتشارليسون لاعب إيفرتون مطلوب في برشلونة وميلان في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل نادي ميلان الإيطالي صراع التعاقد مع النجم البرازيلي لنادي إيفرتون ريتشارليسون، وذلك بعد أن أبدى نادي برشلونة الإسباني أيضًا رغبته في ضم اللاعب.

وكان ريتشارليسون قد سجل للتوفيز هذا الموسم 13 هدفًا، وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن وكيل اللاعب يتفاوض مع نادي برشلونة.

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كما أن ريتشارليسون كان قد تمكن من التسجيل مؤخرًا في شباك نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي انتصر فيها نادي إيفرتون برباعية دون رد على الشياطين الحمر.

وحسب الصحافة الإيطالية فإن نادي إيفرتون سيطالب بحوالي 80 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن اللاعب الذي يلقى تفاهم وإشادة كبيرة من المدرب ماركو سيلفا.

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