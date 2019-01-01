ميلان يُحاول استغلال أزمة إنسيني بعرضٍ مغرٍ لنابولي

صفقة صعبة لكن هل تتم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يعيش لورينزو إنسيني أفضل أيامه في نابولي حاليًا، إذ تعرض اللاعب لانتقادات وصافرات استهجان من جماهير فريقه خلال مواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي.

وأشارت المصادر المتابعة لأخبار البارتينوبي أن وكيله مينو رايولا سيجتمع مع مسؤولي النادي وعلى رأسهم الرئيس أوريليو دي لاورينتيس لمعرفة خططهم ونواياهم بالنسبة لموكله.

إنسيني كان قد تلقى العديد من العروض خلال المواسم السابقة لكنه كان أحد العناصر الغير قابلة للبيع بالنسبة لنابولي، فهل هذا القرار مازال ساريًا؟ هذا ما يُريد رايولا بالتحديد معرفته حسب المصادر الصحفية.

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من جانب آخر، أفادت صحيفة إل ماتينو أن ميلان الذي يضغط بقوة منذ عدة أشهر لمحاولة ضم الجناح الإيطالي يُخطط لاستغلال الأزمة الحالية بتقديم عرضٍ مغرٍ لإدارة نابولي والرئيس دي لاورينتيس.

ويتضمن العرض حسب الصحيفة الإيطالية 40 مليون يورو بجانب بطاقة الجناح سوزو والمقدرة بـ35-40 مليون يورو.