الانتقالات
الانتقالات

ميلان يعود لديولوفو من جديد

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Getty
اللاعب عاش فترة إيجابية بالماضي مع الروسونيري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يريد أن يواصل تدعيم حط هجومه بإعادة التعاقد مع جيرارد ديولوفو، لاعب واتفورد، مرة جديدة بعد تألقه بالتجربة الأولى في ميلانو.

ولعب ديولوفو معاراً مع ميلان في الفترة ما بين يناير ومايو 2017 من صفوف برشلونة، ولكن النادي الكتالوني أعاده، ليبقى ستة أشهر ويرحل نحو واتفورد.

وقالت "كوريري" إن ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، يريد الاستمرار في دعم خط هجوم الفريق بعد ضم كريشتوف بيونتك في الأيام الماضية من جنوى.

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وأشار التقرير أن ميلان سيعرض على واتفورد الحصول على لاعبه في صورة إعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل كما فعل في الماضي مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن ميلان يتحرك كذلك من أجل أوريليان تشواميني، لاعب بوردو الشاب، لدعم خط الوسط، والذي يقدر ثمنه في حدود عشرة ملايين يورو.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الرابع برصيد 34 نقطة في إطار سعيه للعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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