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الانتقالات

انتهت - إنتر يحسم صفقة جودين من أتلتيكو مدريد

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GETTY IMAGES
تعرف على تفاصيل اتفاق إنتر مع جودين بعد قرار اللاعب بالرحيل عن الروخي بلانكوس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حسم نادي إنتر الإيطالي اتفاقه مع دييجو جودين، قائد أتلتيكو مدريد، لينضم إلى النيراتزوري في الصيف المقبل.

جودين انضم إلى أتلتيكو مدريد منذ 2010 وحقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك بجانب الدوري الأوروبي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية إنّ إنتر أتم اتفاقه مع جودين على أن ينضم بنهاية الموسم الجاري مجانًا مع انتهاء عقده في مدريد.

وأوضحت أنّ اللاعب سوف يمتلك عقدًا يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

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وكان بيبي ماروتا، المدير الرياضي للنيراتزوري، كشف رغبة جودين في الانضمام إلى إنتر.

جدير بالذكر أنّ اللاعب رفض عرضًا من مانشستر يونايتد الصيف الماضي كما رفض التمديد مع الروخي بلانكوس.

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