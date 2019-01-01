ميلان يعرض فرانك كيسي على تشيلسي وتوتنهام

قوانين اللعب المالي النظيف تضع ميلان في موقف صعب هذا الموسم

يحاول نادي ميلان الإيطالي، التخلص من لاعبه فرانك كيسي من أجل تفادي أي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كيسي انضم لميلان في صيف عام 2017، ليصبح بعدها واحداً من أهم لاعبي الفريق الإيطالي.

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ومع ذلك أكد موقع "كالتشيو ميركاتو"أن اللاعب قد يرحل عن صفوف الروسونيري هذا الصيف.

وتأتي الخطوة في محاولة لضخ المزيد من الأموال بالنادي، نظراً لخضوعه للرقابة من اليويفا بشأن قانون اللعب المالي النظيف.

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ويريد ميلان الحصول على ما يقل عن 45 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الإيفواري.

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ومن المتوقع أن تثير هذه الأنباء اهتمام كل من تشيلسي وتوتنهام ونادي بكين جوان الصيني، حيث يريدون جميعهم ضم كيسي.

وتعتبر الأفضلية للنادي الإيطالي هي بيع كيسي في الصيف بعد نهاية الموسم، إلا إذا وصل عرضاً مالياً كبيراً بالميركاتو الحالي.