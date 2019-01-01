ميلان يتجه لضم ديباي بعد صعوبات صفقة كوريا

لماذا ترك ميلان كوريا واتجه إلى ديباي؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر نادي ميلان الإيطالي التراجع عن التعاقد مع أنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد والاتجاه لضم ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي.

ميلان كان قريبًا من ضم كوريا مقابل 40 مليون يورو ولكن المفاوضات توقفت.

وبحسب "لاجزيتا ديللو سبورت" فإن الروسونيري عرض ضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو أو 35 مليون يورو بجانب 5 ملايين إضافية.

ولكن بعد فشل بيع أندريه سيلفا قرر ميلان تغيير الغرض إلى إعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل وهو ما رفضته إدارة الروخي بلانكوس وطلبت 50 مليون يورو دفعة واحدة لبيع اللاعب.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أنّ الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في إيطاليا رأى أنّ الأفضل ضم ديباي من ليون الفرنسي والذي لن يكلف النادي أكثر من 40 مليون يورو.

كما لم يتخلى النادي عن فكرة ضم إيفرتون من جيريمو البرازيلي وخاصة وأنّ محاولاته بدأت من الموسم الماضي قبل انفجار اللاعب في كوبا أمريكا.

الصحيفة أكدت أنّ وصول قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو قد يجعل الروسونيري مترددًا قليلًا في جلب الموهبة البرازيلية.

جدير بالذكر أنّ سوق الانتقالات سوف يُغلق في إيطاليا يوم 2 سبتمبر المقبل.