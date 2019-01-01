ميلان يقترب من كوريا ويُحاول مجددًا ضم ديميريل

النادي يتحرك بنشاط بعد الخسارة أمام أودينيزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الخسارة أمام أودينزي في أولى جولات الدوري الإيطالي دفعت إدارة ميلان للتحرك بنشاط وجدية أكبر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

إذ أفادت قناة سكاي سبورت أن ميلان يُحاول مجددًا التوقيع مع ميرح ديميريل مدافع يوفنتوس المنتقل له هذا الصيف من ساسولو مقابل 18 مليون يورو.

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وتضمنت صفقة انتقال المدافع التركي لفريق السيدة العجوز بندًا يُتيح لساسولو الحصول على حصة من بيعه، إن تم بيعه خلال الموسمين القادمين.

القناة الإيطالية أوضحت أن ميلان تقدم بعرض جديد بقيمة 35 مليون يورو لضم المدافع صاحب الـ21 عامًا، وأن مفاوضات جدية جرت بين الناديين خلال اليومين الأخيرين، مشيرة لتفكير يوفنتوس جديًا بقبول العرض.

من جانب آخر، أشارت مصادر إسبانية لاقتراب ميلان من ضم آنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد، بعدما خفض النادي الإسباني من طلباته المالية.

ويُحاول الروسونيري منذ 6 أسابيع تقريبًا التوصل لاتفاق على ضم كوريا، وقد رفع من عرضه المالي حتى وصل لـ40 مليون يورو لكن النادي الإسباني كان مصرًا على طلب 55 مليون يورو.

المصادر أوضحت أن اجتماع بوبان مع مسؤولين من أتلتيكو مدريد أمس الإثنين أسفر عن تقارب في وجهات النظر والاتفاق على إتمام الصفقة مقابل 40 مليون يورو.