انقسام في ميلان بسبب جيامباولو

هزائم متتالية للروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أن هناك انقساماً في إدارة ميلان بخصوص مستقبل مدرب الفريق ماركو جيامباولو في ظل الهزائم المتتالية للفريق وسوء الأداء ببداية الموسم.

ميلان سقط أمام تورينو الخميس بهدفين مقابل واحد، وقبلها أمام إنتر بهدفين نظيفن، ليتكبد ثلاث هزائم بالأسابيع الخمسة الأولى للدوري الإيطالي.

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وذكرت "كوريري" أن باولو مالديني يساند جيامباولو وطالب باقي أعضاء مجلس الإدارة بالصبر على المدرب وإعطائه الفرصة لتحسين الأوضاع.

وأفاد التقرير أن زفونمير بوبان بالمقابل ليس مقتنعاً بما يقدمه جيامباولو حتى الآن، خصوصاً وأنه سبق وانتقد أسلوب لعب المدير الفني بالأسابيع الماضية.

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وأكدت الصحيفة أن المباراتين المقبلتين لميلان أمام فيورنتنيا الأحد، ثم جنوى الأسبوع المقبل ستلعبان دوراً كبيراً في تحديد مستقبل جيامباولو.

ويملك ميلان ست نقاط من خمس جولات، وسجل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن.