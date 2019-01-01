جاتوزو يدخل حسابات ميلان من جديد

ميلان يواصل التعثر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشحت تقارير المدرب جينارو جاتوزو للعودة لقيادة ميلان بعد خسارة الفريق من تورينو وعدم اتضاح مستقبل مدربه الحالي ماركو جيامباولو.

ميلان سقط الخميس على يد تورينو بهدفين مقابل واحد بالجولة الخامسة للدوري الإيطالي، وهي الهزيمة الثالثة للفريق هذا الموسم.

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وقالت "كوريري" إن عودة جاتوزو أصبحت مطروحة مجدداً، خصوصاً وإذا تعثر الفريق الأحد أمام فيورنتينا مجدداً، وهو ما سيصعب وضع جيامباولو.

وأضاف التقرير أن قائمة المرشحين تضم أيضاً مدرب إنتر السابق لوشيانو سباليتي، والمدرب المخضرم كلاوديو رانييري.

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وفي المقابل، ذكرت "لاجازيتا" أن أي تغيير في الجهاز الفني لميلان لن يكون قبل عطلة الشتاء لأن الإدارة تريد إعطاء الفرصة لجيامباولو.

وأنهى ميلان الموسم الماضي خامساً تحت قيادة جاتوزو، ولكن أسطورة الفريق السابق تمت إقالته في الصيف.