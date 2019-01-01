ميلان يبدأ اتصالاته مع بديل إبراهيموفيتش

إبرا لم يحسم قراره بعد

أفادت مصادر صحفية إيطالية أن ميلان بدأ الاتصالات مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، لاعب يوفنتوس، ليكون بديلاً لصفقة زلاتان إبراهيموفيتش حال فشلها.

التقارير في إيطاليا تشير أن إبرا حتى الآن لم يحسم موقفه من الانضمام لميلان، أو التحول نحو نابولي بسبب تواجده في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "كوريري" أن المدير الرياضي لميلان زفونمير بوبان اتصل بمواطنه ماندجوكيتش لاستطلاع رأيه من الانتقال للروسونيري في ميركاتو الشتاء.

وخرج المهاجم من حسابات يوفنتوس هذا الموسم بعدما تم استبعاده من القائمة الأوروبية، وحتى لا يشارك مع فريقه في التدريبات.

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وارتبط سوبر ماريو في الأسابيع الماضية بالانتقال ل مانشستر يونايتد أو بوروسيا دورتموند، بالإضافة للحديث عن عروض من الدوريات الخليجية.

ويبحث ميلان عن مهاجم إضافي لتعزيز صفوفه في ظل معاناة الثنائي كريشتوف بيونتك ورافائيل لياو التهديفية هذا الموسم.

ويلعب ميلان في الجولة السادسة عشر المقبلة من السيري آ مع نظيره ساسوولو على ملعب "جيوسيبي مياتسا" بميلانو.