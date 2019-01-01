بولونيا يوضح موقفه من التوقيع مع إبراهيموفيتش

نادي بولونيا الإيطالي يكشف عن موقفه من التوقيع مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس الأمريكي.

كشف والتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي بولونيا عن آخر التفاصيل التي تخص انتقال اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف فريقهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساباتيني لصالح "توتو ويب ميركاتو" وأكد خلالها أن إبراهيموفيتش قد اتخذ قراره بعدم الانضمام لصفوف بولونيا.

وقال ساباتيني نافيًا فكرة انضمام إبراهيموفيتش لفريقه: "إبراهيموفتش لن ينضم لصفوف بولونيا، لقد اتخذ قراره ولن يكون معنا".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي قد كشف عن محادثة جمعته بالسويدي وقال: "تحدثت معه يوم الأحد الماضي وأخبرني أن الأجواء رائعة في لوس أنجلوس".

رايولا: إبراهيموفيتش سيعيد للكرة الإيطالية رونقها

وأثار وكيل إبراهيموفيتش حيرة الجميع بعدما ألمح لإمكانية عودته للدوري الإيطالي ثم قام بحسب كلامه في تصريحات صحفية لاحقة.

وصرح رايولا: "لم أقل أنه سيعود لإيطاليا بالضرورة، في الوقت الحالي هو لاعب حر ومن يدرى ما الذي قد يرغب في القيام به في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن عقد إبراهيموفيتش في الوقت الحالي رفقة نادي لوس أنجلوس الأمريكي ينتهي بنهاية العام الجاري، أي أنه يستطيع تمثيل أي فريق آخر بداية من الأول من يناير.