موعد مباراة الأهلي والمريخ الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز الأهلي في آخر مبارياته في الأميرة السمراء على فيتا كلوب بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل، حيث أصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، خسر المريخ مباراته الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على يد سيمبا، لينتهي حلم التأهل بعد أن استقر في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما ابتعد نادي سيمبا بالصدارة وأصبح رصيده 10 نقاط.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد المريخ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد المريخ؟

موعد مباراة الأهلي والميخ هو يوم السبت 3 أبريل 2021، وسيقام في ملعب الهلال السوداني.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة الرابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ كتابيًا عن طريق موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المريخ - الأهلي السبت 3 أبريل 2021،

15:00 مصر والسودان، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد نادي الهلال

التشكيل المتوقع للمريخ السوداني

من المتوقع أن يبدأ المدرب لي كلارك بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

منجد النيل

أحمد آدم - حمزة داوود - ضياء محجوب - ويند بامبارا

عمار طيفور - محمد الرشيد

الكوزولي نوح - وجدي عوض - سيف تيري

دارين ماتوكس

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة المريخ في دوري أبطال إفريقيا محمود كهربا لعقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه، وذلك عقب مشادته مع موسيماني، كذلك يفتقد المارد الأحمر لعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للإصابة.

🗒| اليكم قائمة فريقنا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا .🦅💪#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/3OU1UICcnR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 31, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف