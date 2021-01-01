جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021
لا شك أن الأهلي هو النادي الأنجح في إفريقيا، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا على الصعيد القاري وحتى العالمي.
ارتبط اسم النادي الأهلي بلقب الأكثر فوزًا، فهو البطل التاريخي للدوري المصري وكأس مصر وحتى السوبر المصري محليًا، وهو أكثر من فاز بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك، بل ويعد من أكثر الأندية حصولاً على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة.
فاز الأهلي بدوري الأبطال الإفريقية الموسم الماضي، وكانت هذه النسخة استثنائية لكل محبي الكرة في القارة السمراء ولعشاق المارد الأحمر خاصةً.
توقفت المسابقة بعد ربع النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا، وجمع النهائي الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، وبعد مباراة قوية من قطبي الكرة المصرية خاصةً الفارس الأبيض، نجح المارد الأحمر في خطف اللقب الأهم بالنسبة لكثير من محبيه.
وبعد سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد 2020-21، تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ، جدول المباريات والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2021
كانت بداية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور الأول، وكان منافسه هو نادي سونيديب، ونجح المارد الأحمر في تخطيه بسهولة إلى دور المجموعات.
🔴|خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل...إليكم مواعيد مواجهات فريقنا في المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.🦅🔥— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021
⚫️| #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/vKJum7qxdt
أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي في مجموعة تبدو في المتناول، فرفقاء المجموعة هم فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الدور
|
سونيديب - الأهلي
|
الأربعاء 23 ديسمبر 2020،
16:00 مصر، 17:00 السعودية
|
1-0
|
ذهاب الدور الأول
|
الأهلي - سونيديب
|
الثلاثاء 5 يناير 2021،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|
0-4
|
إياب الدور الأول
|
الأهلي - المريخ
|
12 - 13 فبراير 2021
|
|
المجموعات
|
سيمبا - الأهلي
|
23 فبراير 2021
|
|
المجموعات
|
الأهلي - فيتا كلوب
|
5 - 6 مارس 2021
|
|
المجموعات
|
فيتا كلوب - الأهلي
|
16 مارس 2021
|
|
المجموعات
|
المريخ - الأهلي
|
2 - 3 أبريل 2021
|
|
المجموعات
|
الأهلي - سيمبا
|
9 - 10 أبريل 2021
|
|
المجموعات
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟
ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الأهلي في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2021
حامل اللقب والأكثر تتويجاً بالبطولة مستعد لاقتناص النجمة العاشرة 🦅💪🔥— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021
🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/N8BaUL1RSS
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|فيتا كلوب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|سيمبا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|المريخ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0