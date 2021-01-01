جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هو جدول مباريات المارد الأحمر في البطولة؟ وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

لا شك أن الأهلي هو النادي الأنجح في إفريقيا، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضًا على الصعيد القاري وحتى العالمي.

ارتبط اسم النادي الأهلي بلقب الأكثر فوزًا، فهو البطل التاريخي للدوري المصري وكأس مصر وحتى السوبر المصري محليًا، وهو أكثر من فاز بدوري أبطال إفريقيا في التاريخ بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك، بل ويعد من أكثر الأندية حصولاً على البطولات في تاريخ الساحرة المستديرة.

فاز الأهلي بدوري الأبطال الإفريقية الموسم الماضي، وكانت هذه النسخة استثنائية لكل محبي الكرة في القارة السمراء ولعشاق المارد الأحمر خاصةً.

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توقفت المسابقة بعد ربع النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا، وجمع النهائي الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، وبعد مباراة قوية من قطبي الكرة المصرية خاصةً الفارس الأبيض، نجح المارد الأحمر في خطف اللقب الأهم بالنسبة لكثير من محبيه.

وبعد سحب قرعة دور المجموعات للموسم الجديد 2020-21، تعرف على مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2021

كانت بداية الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور الأول، وكان منافسه هو نادي سونيديب، ونجح المارد الأحمر في تخطيه بسهولة إلى دور المجموعات.

🔴|خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن لقبنا المفضل...إليكم مواعيد مواجهات فريقنا في المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.🦅🔥



⚫️| #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/vKJum7qxdt — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021

أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي في مجموعة تبدو في المتناول، فرفقاء المجموعة هم فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.

المباراة الموعد النتيجة الدور سونيديب - الأهلي الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-0 ذهاب الدور الأول الأهلي - سونيديب الثلاثاء 5 يناير 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-4 إياب الدور الأول الأهلي - المريخ 12 - 13 فبراير 2021 المجموعات سيمبا - الأهلي 23 فبراير 2021 المجموعات الأهلي - فيتا كلوب 5 - 6 مارس 2021 المجموعات فيتا كلوب - الأهلي 16 مارس 2021 المجموعات المريخ - الأهلي 2 - 3 أبريل 2021 المجموعات الأهلي - سيمبا 9 - 10 أبريل 2021 المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الأهلي في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2021

حامل اللقب والأكثر تتويجاً بالبطولة مستعد لاقتناص النجمة العاشرة 🦅💪🔥



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/N8BaUL1RSS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021