"اسمي ميشايل محمد صلاح" .. نجم الهلال يودع الجماهير الزرقاء برسالة عاطفية

اللاعب البرازيلي يتحدث قبل رحيله إلى فلامنجو

حرص البرازيلي ميشايل ديلجادو، لاعب الهلال السابق على توجيه رسالة وداع إلى جماهير الزعيم، بعد رحيله إلى فلامنجو البرازيلي.

وبعد الرحيل عن الفريق الهلالي.. أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، مساء أمس الخميس، التعاقد مع ميشايل البالغ من العمر 28 سنة، بشكل رسمي.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقابلة مطولة مع ميشايل، قال خلالها: "كنت دائمًا سعيدًا في الرياض، رغم أنه مع وصولي لأول مرة كانت الأوقات صعبة، حيث كان علي أن أتعلم كيف أتواصل مع الجميع، وكنت أعامل باحترام من الجميع".

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وأضاف: "في كل مدينة سافرنا إليها خارج الرياض، كنا نقابل بحب وود كبيرين وكنت أمزح مع الأطفال وأقول لهم إن اسمي هو ميشايل محمد صلاح، لقد قلت إنني عربي لأنني شعرت بتوافق كبير مع المدينة والبلد".

وتابع البرازيلي باكيًا: "أقول لجميع العناصر في الهلال وداعًا، أراكم قريبًا، إنه أمر صعب للغاية، لأنني جئت إلى هنا كلاعب واليوم أترك النادي كأحد أفراد العائلة، لأن ما بنيناه خلال آخر عامين ونصف من الصعب التعبير عنه بالكلمات".

وواصل: "أتذكر لحظة كنت أود فيها مغادرة الهلال لأنني شعرت أنني لا أقدم الدعم الكافي للنادي، ذهبت إلى الرئيس وقلت له أعتقد أنه من الأفضل أن أرحل، لكنه قال لي لا تقلق ستتكيف مع النادي وأعلم أنك ستبذل أقصى جهد".

يذكر أن ميشايل (28 عامًا)، كان قد انضم للهلال في يناير 2022، ولعب للزعيم 104 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة، وفاز بعدة بطولات منها دوري روشن وكأس السوبر وكأس الملك.