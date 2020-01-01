ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

رقم قياسي جديد كسره ميسي

يستمر ليونيل ميسي في تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة، عندما قاد فريقه على الفوز أمام ليفانتي مساء اليوم.

وصنع ميسي هدفي فوز برشلونة، على ليفانتي في ختام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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ووصل ميسي للانتصار رقم 350 مع الفريق الكتالوني في الدوري، كما وصل للانتصار الـ 200 على ملعب كامب نو.

البرغوث الأرجنتيني احتاج 469 مباراة للوصول لهذا الرقم، متفوقاً على حارس ريال مدريد السابق الذي وصل إلى 334 انتصاراً في 510 مباراة.

وفي سياق متصل، وصل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اليوم إلى فوزه الـ 250 له في الدوري الإسباني خلال 332 مباراة.

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وبعد فوز اليوم، وصل برشلونة إلى النقطة 46 في المركز الثاني من ترتيب الليجا، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني، سيخرج الجولة القادمة من الليجا لمواجهة ريال بيتيس، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم.