أبيدال ينذر بأزمة جديدة في برشلونة

إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة قد يتسبب في أزمة جديدة بالنادي الكتالوني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي في نادي برشلونة قد يتسبب في أزمة جديدة بالنادي الكتالوني قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن أبيدال غير راضي تمامًا عن دوره في النادي في الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن سبب عدم رضا أبيدال هو شعوره أن الإدارة لا تثق في الخيارات التي يقدمها لهم مؤخرًا ولا تبذل الجهد الكافي لإتمام تلك الصفقات.

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غضب أبيدال منصب على فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حيث حاول ضم مهاجم للفريق من أجل تعويض غياب لويس سواريز المصاب.

وطلب أبديالل بحسب ما أكدت الصحيفة أن يلتقي برئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو ليتحدث معه عن دوره في النادي خلال الفترة الماضية.

وفاوض برشلونة أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على رأسهم أوباميانج وروديجو مورينو وسيدريك باكومبو ودوسان تاديش.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بعد مرور 22 جولة.