ميسي يعادل إنييستا وبيكيه ينضم لكبار برشلونة بدوري الأبطال

الأرقام مازالت تتحطم في برشلونة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دخل المدافع الإسباني، نادي المائة بقميص برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، بخوض 100 مباراة أمام ليون الفرنسي.

ويحل برشلونة ضيفًا على أولمبيك ليون الفرنسي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح المدافع الإسباني الحاصل على لقب دوري الأبطال 3 مرات، سابع لاعب يصل للمباراة المئوية في دوري الأبطال بقميص البلاوجرانا.

ويتفوق على بيكيه كلا من سيرجيو بوسكيتس وفيكتور فالديس وكارليس بويول، أندرياس إنييستا وليونيل ميسي، تشافي.

ويتصدر تشافي قائمة أكثر لاعبي برشلونة خوضاً للمباريات في دوري الأبطال برصيد 151 مباراة.

ليعادل ميسي سجل إنييستا في المركز الثاني برصيد 130 مباراة في المسابقة الأوروبية.

راموس والبطاقات الحمراء - صدارة في صفحة سوداء في مسيرته 👎 pic.twitter.com/h7IZXYPNO1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

الجدير بالذكر أن بيكيه خاض 3 مباريات سابقًا بقميص مانشستر يونايتد في نسخة 2007-08.