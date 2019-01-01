خاص - برشلونة يقترب من ضم جوهرتي بالميراس

أكدت تقارير صحفية أن برشلونة بات قريباً من إنهاء صفقة مزدوجة مع نادي بالميراس البرازيلي.

وعلم جول أن برشلونة سيضم الثنائي فيتاو ولوان كانديدو لاعبي النادي البرازيلي المراهقين، مقابل 20 مليون يورو.

ووفقاً لمصادر جول فإن المفاوضات الدائرة بالآونة الأخيرة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بالفعل.

وإذا تم الاتفاق بشكل نهائي، سيظفر الكتلان بموهبتين جديدتين في كامب نو.

يذكر أن فيتاو -19 عاماً- يلعب بخط الوسط، فيما يلعب كانديدو -18 عاماً- كظهير أيسر.